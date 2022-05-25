كندا.. ارتفاع عدد الإصابات بجدري القردة إلى 15 حالة

2022/05/25 | 08:53 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلنت السلطات الصحية في كندا، أنها حددت 10 حالات إصابة جديدة بجدرى القردة في كيبيك، ليرتفع العدد الإجمالي إلى 15، مع توقعات بتسجيل حالات إضافية في مقاطعات أخرى.وقال وزير الصحة جان إيف دوكلوس: “نتوقع تأكيد المزيد من الحالات في الأيام المقبلة”، مشيرا إلى إجراء تحاليل لمزيد من العينات.وأوضح أن الحكومة الفيدرالية وفرت […]

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ارتفاع عدد الإصابات بجدري القردة إلى 15 حالة أولاً على ايرث نيوز.

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