2022/05/25 | 08:59 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ ندّدت الولايات المتحدة بإطلاق كوريا الشمالية، الأربعاء، 3 صواريخ بالستية ودَعتها إلى اختيار الحوار بديلاً عن هذه التجارب الصاروخية.وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية إنّ “الولايات المتحدة تدين إطلاق جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية عدداً من الصواريخ البالستية”، مستخدماً الاسم الرسمي لكوريا الشمالية.وأضاف: “ندعو جمهورية كوريا الشعبية الديمقراطية إلى الامتناع عن القيام […]

ظهرت المقالة دعتها للحوار..



أول تعليق أميركي على صواريخ كوريا الشمالية أولاً على ايرث نيوز.

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