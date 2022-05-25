2022/05/25 | 09:03 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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سول ترد على بيونغ يانغ بصاروخين » وكالة الأنباء العراقية

دولي

اليوم, 08:53

متابعة-واع

قالت هيئة الأركان المشتركة لجمهورية كوريا، إن الجيش الكوري الجنوبي أطلق بالتعاون مع الجيش الأمريكي، صاروخين ردا على تجربة صاروخية دورية من جانب كوريا الشمالية

وأضافت الهيئة في بيانها: “قام جيشنا ردا على استفزاز كوريا الشمالية اليوم … بتنفيذ مناورة Elephant Walk وكذلك تم تنفيذ إطلاق صاروخين بمساعدة الجانب الأمريكي”.

وذكر البيان، أن الصاروخ الأول كان “Hyeonmu-2” الكوري الجنوبي، والثاني – صاروخ من منظومة الصواريخ التكتيكية الأمريكية ATACMS.

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