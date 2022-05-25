تدويل قضية الخلاف النفطي بين الحكومة الاتحادية والاقليم

2022/05/25 | 09:03 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: زيد المحمداوي

التدويل يكون الحل عندما تعجز الدول من

الوصول الى اتفاقات تسوية للنزاعات

الحادثة بينهم ولعدم الذهاب الى

الاقتتال والحروب فيكون الحل هو طلب

احدى الدولتين من مجلس الامن ان تتدخل

لغرض

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