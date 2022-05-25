وزير النفط: وقعنا عقوداً لإنتاج 2500 ميجا واط

2022/05/25 | 09:15 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

كشف رئيس المجلس الوزاري للطاقة وزير النفط إحسان عبد الجبار، أن وزارته وقعت عقودا مع شركات أجنبية لإنتاج نحو 2500 ميجا واط من الطاقة الكهربائية، عبر بناء محطات شمسية وصولا لإنتاج 12 ألف ميجا وات مخطط للوصول إليها في العام 2030 .

وقال عبد الجبار لـ "الصباح" : إن “الموديل الاقتصادي الذي يجب أن يعتمده العراق، يتمثل بإنتاج أعلى معدل للطاقة بأقل التكاليف”، مبينا أن “الوصول إلى الطاقة الرخيصة (نسبيا)، يعد ضروريا لتشغيل الاقتصادات الحديثة، وبالتالي تحقيق أمن اقتصادي وفوائد مالية كبيرة للبلاد” .

وبينما أشار إلى أن “تحقيق أمن الطاقة يكمن في إنشاء مشاريع الطاقة المتجددة عبر الاعتماد على الطاقة الشمسية وغيرها، وأيضا من خلال إحلال الغاز محل النفط، وصولا إلى إنتاج طاقة كهربائية رخيصة ومتنوعة المصادر”، لفت إلى “تمتع البلاد بالعديد من موارد الطاقة المتجددة والمتوزعة في مناطق جغرافية واسعة، على العكس من مصادر الطاقة التقليدية التي تتركز في مناطق محددة”.

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