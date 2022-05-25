إهانة لنادي مانشستر يونايتد بشريط إخباري على الهواء مباشرة يثير ضجة والقناة تعلق

2022/05/25 | 09:16 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو على قناة هيئة البث البريطانية "BBC" يظهر فيه شريط إخباري كتب فيه "مانشستر يونايتد زبالة"، الأمر الذي أثار تفاعلا.

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