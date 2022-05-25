2022/05/25 | 09:17 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ قررت وزارة العدل، اليوم الاربعاء، اعفاء مدير التسجيل العقاري في الديوانية، علي عادل، وتكليف طالب دغيم بدلا عنه.

ظهرت المقالة بالوثيقة..



إعفاء مدير التسجيل العقاري في الديوانية أولاً على ايرث نيوز.

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