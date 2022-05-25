مراهق أمريكي يقتل 14 تلميذا واستاذاً داخل مدرسة بولاية تكساس

2022/05/25 | 09:17 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مطلق النار هو طالب يبلغ من العمر 18 عاما في مدرسة أوفالدي الثانوية.

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