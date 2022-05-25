هل انتهت موجات الغبار في العراق؟

2022/05/25 | 09:17 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

أجاب المتنبئ الجوي، صادق عطية، اليوم الأربعاء، بخصوص انتهاء موجات الغبار الانتقالية الإقليمية.

وقال عطية في منشور له على فيسبوك تابعته (بغداد اليوم)، إنه "بعد الموجه الغبارية التي اثرت يوم أمس الاول والامس، تشير خرائط الطقس الى عدم وجود موجات غبارية واسعة لغاية الاسبوع او الثلث الاول من الشهر المقبل بسبب سيطرة كتلة هوائية حارة على الاجواء ولا توجد فوارق حرارية افقية".

وأضاف أن "درجات الحرارة ستبدأ بالارتفاع اعتباراً من نهاية الاسبوع وتعود الاجواء صيفية".

وتابع انه "خلال نهاية الشهر تبدأ رياح البوارح الشمالية الغربية بالهبوب مصحوبة بنشاط في السرعة خلال ساعات النهار، وهذا يسبب اثارة للغبار المحلي في المناطق الصحراوية كما هو معتاد".

وأوضح أنه "خلال الاسبوع الاول من الشهر المقبل او نهايته، تشير الخرائط لاندفاع كتلة باردة عليا من أوربا (الخارطة) تسبب فوارق حرارية، و(نتوقع) ان تثير موجات الغبار ان لم تلقى دعم رطوبي مداري والوقت مازال بعيد نسبيا".

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