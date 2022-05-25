العمل ترد على أنباء منحة الـ300 ألف دينار

2022/05/25 | 09:17 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

ردت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اليوم الأربعاء، على أنباء منحة الـ300 ألف دينار بعد ان تم تداولها في بعض صفحات مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال إعلام العمل في بيان تلقته (بغداد اليوم) "تداولت بعض الصفحات في مواقع التواصل الاجتماعي اخبارا ومنشورات بشأن صرف منحة قدرها 300 الف دينار للمستفيدين من راتب المعين المتفرغ"، مضيفا "وتؤكد هيئة رعاية ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة ان المعلومات التي تداولتها هذه المنشورات لا صحة لها اطلاقا وتسبب تشويش تضليل للمستفيدين من خدمات الهيئة".





ودعت الهيئة بحسب البيان "لاعتماد الاخبار والمعلومات المعلومة من الصفحة الرسمية والموقع الالكتروني للوزارة والهيئة فقط"، مؤكدة ان "لها الحق في الرد واتخاذ الإجراءات القانونية بحق تلك الصفحات والأشخاص الذين يروجون المعلومات والاخبار الكاذبة والمفبركة".

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