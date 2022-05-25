في يوم التحرير: نداء للتشاور من أجل بناء «تيار وطني للتغيير» - خالد حدادة

2022/05/25 | 09:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#خالد_حدادة في مثل هذا اليوم، ضحكت شقائق النعمان.



كان ذلك في 25 أيار عام 2000.



وكان يفترض أن تتفتح ورود الوطن بعدها، تزهر في وجه الفقراء الذين روت دماؤهم أرض الوطن ليتحرّر بهم معظم ترابه.



بعد أن كان الأمل بأن يتحوّل هذا اليوم إلى عيد وطني عام، ها هو يراوح في منطقة الذكرى.



لم يغذ واقع التحرير حلم الشهداء بأن يكون رافعة للتغيير.



عاند نظام الفساد والتبعية، نظام الذل والتآمر، النظام الرأسمالي، الطائفي، ونخر سوسه ......





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