بشكل مفاجئ.. الجفاف الشديد يؤدي إلى ظهور قارب قديم وغامض وسط بحيرة أمريكية

2022/05/25 | 09:47 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يواجه غرب الولايات المتحدة أسوأ موجة جفاف منذ قرون، حيث أدى ذلك إلى انحسار المياه إلى مستويات غير مسبوقة ببحيرة ميد في نيفادا.

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