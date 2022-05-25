الجزيرة التي احتفظ أبراموفيتش بـ7 مليارات دولار فيها.. تدقق في أموال الأوليغارش

2022/05/25 | 09:48 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في الشهر الماضي، جمدت سلطات جزيرة جيرسي أكثر من 7 مليارات دولار من الأصول المرتبطة بالملياردير الروسي رومان أبراموفيتش، لكن يبدو أن السلطات ذهبت إلى أبعد من ذلك، بالتدقيق في مصادر أموال الأوليغارش.

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