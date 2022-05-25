محاضرون يغلقون بوابة تربية ديالى

2022/05/25 | 09:48 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

تظاهر محاضري ديالى، اليوم الاربعاء، امام بوابة تربية المحافظة رافعين الاعلام العراقية.

وقال عضو تنسيقية التظاهرة احمد الشمري في حديث لـ( بغداد اليوم)،ان "المئات من محاضري ديالى خرجوا في تظاهرة سلمية امام بوابة تربية ديالى المركزية رافعين الاعلام العراقية مطالبين بضمان حقوق 30 الف اسرة يمثلهم المحاضرين في ديالى من خلال التثبيت على موازنة 2022 او شمولهم بكل مستحقات قرار 315 ضمن قانون الامن الغذائي".

واضاف الشمري،ان" التظاهرة سلمية وهدفها تأكيد ىموقف المحاضرين في ضرورة ضمان حقوقهم من قبل مجلس النواب والحكومة وهي التظاهرة 4 خلال الاسابيع الماضية".

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