2022/05/25 | 09:48 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لقطاتٌ من مباراة منتخبنا الأولمبي ونظيره الإيراني يوم أمس

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