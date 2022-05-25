2022/05/25 | 09:48 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - كردستان

كشف وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، اليوم الأربعاء، عن حصيلة قتلى الـ PKK منذ انطلاق عملية المخلب – القفل في شمال العراقز

وقال أكار في تصريح صحفي نشرته وكالة الاناضول التركية وتابعته (بغداد اليوم) إنه "تم تحييد أكثر من 100 إرهابي منذ انطلاق عملية المخلب ـ القفل في شمال العراق".

وجاء هذا التصريح بعد أن أفادت وكالة الأناضول بأن أكار توجه أمس الثلاثاء، برفقة رئيس الأركان وقائدي القوات البرية والجوية التركية إلى الحدود مع العراق إثر مقتل وإصابة عدد من الجنود الأتراك في عملية المخلب ـ القفل.

وأعلنت الدفاع التركية، في وقت لاحق أن جنديا خامسا، فارق الحياة متأثرا بجراح أصيب بها خلال اشتباكات مع مسلحي حزب العمال الكردستاني داخل العراق.

وأطلقت تركيا في 18 نيسان عملية "المخلب ـ القفل​​​​​​" ضد معاقل تنظيم "به كا كا" في مناطق متينا والزاب وأفشين ـ باسيان بشمال العراق.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تركيا تكشف حصيلة قتلى PKK منذ انطلاق عملية "المخلب ـ القفل" بشمال العراق) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تركيا تكشف حصيلة قتلى PKK منذ انطلاق عملية "المخلب ـ القفل" بشمال العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).