اليسار واليمين في اسرائيل على حد سواء يواصلان نهج نتنياهو - يعقوب بن افرات

2022/05/25 | 09:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#يعقوب_بن_افرات ازمة التحالف الحكومي:بعد تهديد الحركة الإسلامية بالانسحاب من الائتلاف الحكومي على خلفية احداث الأقصى، اتضح أن هناك اتفاقًا بين كتلة بينيت وتكفا حداشا (جدعون ساعر) ولبيد وبقية مركبات الائتلاف.



في حال أطاح عضو من اليمين بالحكومة، اوتوماتيكيا رئاسة الوزراء ستنتقل الى لبيد كرئيس حكومة انتقالية.



والعكس صحيح، اذا ما قام أعضاء من اليسار او من العرب بالاطاحة بالحكومة، سيبقى بينيت رئيس وزراء مؤ ......





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