الصقور تلاعب غزلان البادية في استحقاق مؤجل

2022/05/25 | 10:04 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ يواجه فريق القوة الجوية، ضيفه النجف في لقاء مؤجل من الجولة الثامنة والعشرين من الدوري الممتاز بكرة القدم.ويفتقد الصقور لخدمات 6 لاعبين بسبب الإصابة والحرمان وهم كل من فهد طالب وميثم جبار و ويلسون وحسين جبار وكرار نبيل وعلاء عباس.ويقف القوة الجوية في المركز الرابع برصيد 58 نقطة، فيما يقف النجف […]

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