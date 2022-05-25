اليوم .. انطلاق منافسات بطولة الأمم الدولية بالكيكو شيندو

2022/05/25 | 10:05 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السليمانية - واع – مهدي الربحاويتنطلق اليوم الاربعاء، في قاعة كلية التربية الرياضية بمحافظة السليمانية، منافسات بطولة الأمم الدولية بالكيكو شيندو بنسختها الأولى التي تنظمها المنظمة الدولية للعبة بالتعاون مع المنظمة العراقية وبمشاركة منتخبات المانيا واليونان وتركيا وإيران وأذربيجان وسيرلانكا إضافة الى العراق . وقال رئيس المنظمة العراقية تيمور تحسين عبد الرحمن لوكالة الأنباء العراقية(واع): إن "جميع المنتخبات المشاركة في البطولة وصلت الى العراق إضافة الى وفد المنظمة الدولية باللعبة " ، موضحاً، أن "أفضل اللاعبين في العالم متواجدون وسيشاركون في النسخة الأولى من البطولة "وأضاف تحسين، أن " المنتخب الالماني كان أول الحاضرين برفقة أعضاء المنظمة الدولية معللاً أسباب تأخر وصول الوفود الى الأخرى الى الأربعاء بسبب العواصف الترابية التي تعرضت لها البلاد وتوقف الملاحة الجوية ". وأشاد رئيس المنظمة الدولية الالماني هاكن بهبودي بتحضيرات المنظمة العراقية وما تقدمه من دعم للعبة وتوفير وسائل الراحة والتدريب للوفود المشاركة .وقال بهبودي لـ (واع)، إن "هناك اهتماماً كبيراً في الجانب الرياضي من قبل العراق وشعرت بذلك من خلال اهتمام المسؤولين وما يقدمونه للرياضة بشكل عام "، داعياً "وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية العراقية الى إبداء التعاون الكبير للمنظمة العراقية للبدء بخطواتها في لعبة الكيكو شيندو ". واضاف بهبودي، أن "هناك جهوداً كبيرة تبذل من اجل إعتماد اللعبة من قبل اللجنة الاولمبية الدولية، لاسيما انها اخذت تنتشر في القارات الاوروبية والأميركية والآسيوية والأفريقية "، لافتاً الى " وجود إقبال من قبل اللاعبين الذين يعشقون الفنون القتالية وهي مزيج من عدة ألعاب إلا أن قوانينها تختلف عن الألعاب الأخرى ".

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