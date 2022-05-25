عطش بلاد النهرين

2022/05/25 | 10:05 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم:عباس الصباغ

العطش والجفاف والتصحّر هو واقع الحال

الذي وصل اليه الملف المائي للعراق بعد

الجفاف المريب لبحيرة ساوة التي تبعها

جفاف الكثير من المسطحات المائية وهو

مايتعلق بامرين مهمين الاول يخص ال

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