الإطاحة بمتهم ينتحل صفة ضابط في بغداد

2022/05/25 | 10:06 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت مديرية مكافحة إجرام بغداد، اليوم الاربعاء، القبض على متهم ينتحل صفة ضابط.

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "مفارز مديرية مكافحة إجرام بغداد/ مكتب الغزالية لمكافحة الإجرام تمكنت من إلقاء القبض على متهم لقيامه بتزوير باج حكومي صادر عن وزارة الداخلية برتبة نقيب، حيث تم عرض الأوراق التحقيقية على أنظار قاضي التحقيق وقرر توقيفه وفق أحكام المادة (٢٩٠) من قانون العقوبات".

إلى ذلك، "نفذت مفارز المديرية أوامر إلقاء القبض بحق عدد من المتهمين لقيامهم بسرقة مبالغ مالية ومنازل سكنية ومحلات تجارية ودراجات نارية ودراجات التك تك ومطلوبين آخرين بقضايا جنائية مختلفة ضمن مكاتبها في جانبي الكرخ والرصافة، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم أصوليا".

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