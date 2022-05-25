الهدف إقناع الشارع العراقي.. إرجاع

2022/05/25 | 10:19 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

حدد المحلل السياسي هاشم الكندي، اليوم الاربعاء، اسباب طرح زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر لأكثر من مهلة وتوجيهها للكتل السياسية لتشكيل الحكومة.

وقال الكندي، في تصريح لـ(بغداد اليوم)، إن "سبب اعطاء الصدر بين فترة واخرى خلال الأزمة السياسية الحالية مهل زمنية للكتل هو لإقناع الشارع بأنه لايمكن لأي احد المضي بتشكيل الحكومة دون وجود التيار الصدري او التحالف الثلاثي حيث ان المهلة الأخير كانت لهذا الغرض".

وأضاف، أن "التحالف الثلاثي فشل 3 مرات تشكيل الحكومة بمفرده رغم المغريات التي تم تقديمها للنواب المستقلين ومحاولات استمالتهم من قبل التحالف الثلاثي".

وتابع الكندي، أن "قناعات الأطراف السياسية غير المنضوية مع التيار او الإطار اصبحت تؤيد رؤية الإطار التنسيقي السياسية لأنها رؤية المشاركة ولا تسعى لتشكيل حكومة غلبة على باقي الأطراف".

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