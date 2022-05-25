24 الف وحدة سكنية عشوائية :نائب المحافظ يحمل وزير الداخلية مسؤولية إسكان مدانين بقيود جنائية واخلاقية في كربلاء

2022/05/25 | 10:36 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حمل النائب الثاني لمحافظ كربلاء علي

الميالي وزير الداخلية عثمان الغانمي

مسؤولية مساعدة اشخاص مدانين بقيود

جنائية مختلفة ومنها اخلاقية بمنحهم

استثناءات لنقل قيود نفوسهم الى كربلاء

المقدسة، فيما اكد ان

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