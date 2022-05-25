بعد اعتراف احد الإرهابيين.. العثور على مخزنٍ للسلاح في صلاح الدين

2022/05/25 | 10:39 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت هيئة الحشد الشعبي، اليوم الأربعاء، العثور على مخزن سلاح جنوب سامراء.

وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "قوة مشتركة من اللواء ٤١ في الحشد الشعبي والقوات الأمنية تمكنت من العثور على مخزن سلاح في ناحية يثرب جنوب سامراء".وأضاف البيان أن "العملية تمت بعد اعتراف أحد الإرهابيين الذين ألقي القبض عليهم في وقت سابق للعملية".

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