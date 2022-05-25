بالصور.. تظاهرات للمفسوخة عقودهم من منتسبي الدفاع والداخلية في الجادرية

2022/05/25 | 10:45 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ تظاهر العشرات من منتسبي وزارتي الدفاع والداخلية، صباح اليوم الاربعاء، في منطقة الجادرية وسط بغداد.وقال مراسل ايرث نيوز، إن العشرات من المتظاهرين المفسوخة عقودهم والهاربين من الخدمة تظاهروا صباح اليوم في فلكة الحسنين بمنطقة الجادرية وسط بغداد.واضاف انهم قاموا برفع لافتات طالبوا فيها عودتهم الى الخدمة.

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تظاهرات للمفسوخة عقودهم من منتسبي الدفاع والداخلية في الجادرية أولاً على ايرث نيوز.

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