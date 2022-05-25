ネット公式店 HUAWEI nova lite 2 SIMフリー ゴールド 大阪売れ筋-www.mustaqila.com

2022/05/25 | 10:46 - المصدر: الصحافة المستقلة

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HUAWEI nova lite 2 SIMフリー ゴールド

ネット公式店HUAWEI nova lite 2 SIMフリー、お色は上品なゴールドです2018年8月に購入し、2020年1月まで使用しておりましたそれ以降は保管のみで使用なしです画面に微細なキズ、背面にも小キズがありますが、カバーを付けていたため、目立つキズや汚れはなく、まだまだ使える状態です本体のみの出品です付属品等はございませんHUAWEI

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