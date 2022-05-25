2022/05/25 | 10:49 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد تجار سيارات انخفاض حجم السيارات المصدرة للسوق المصري خلال الفترة الحالية، نتيجة اتجاه بعض شركات السيارات العالمية توجيه حصة مصر إلى أسواق أخرى لحين استقرار إجراءات الاستيراد

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصر.. انخفاض حجم السيارات المستوردة.. وتجار يفسرون) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصر.. انخفاض حجم السيارات المستوردة.. وتجار يفسرون) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).