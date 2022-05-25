ارتفاع في اسعار التفط

2022/05/25 | 10:49 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يوليو تموز 44 سنتا أو 0.4 بالمئة إلى 114 دولارا للبرميل.

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