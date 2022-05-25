البنك المركزي: القطاع المصرفي صمد أمام التحديات الكبيرة وشهد نمواً ايجابياً

2022/05/25 | 10:49 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع

أكد البنك المركزي، اليوم الأربعاء، أن القطاع المصرفي صمد أمام التحديات الكبيرة وشهد نمواً ايجابياً، فيما اشار الى ان الاستمرار في دعم جهود مواجهة التغيرات المناخية.

يتبع..

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