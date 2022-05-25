حزن وقلق.. شهادات مؤلمة من أقارب ضحايا

2022/05/25 | 10:49 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عبرت عائلات ضحايا حادث إطلاق النار في مدرسة ابتدائية بولاية تكساس الأميركية عن "حزنها وقلقها" بعد أن قتل مسلح (18 عاما)، صباح الثلاثاء، 19 طالبا ومعلمة.

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