الحشد الشعبي يطيح بإرهابي شرق الانبار 

2022/05/25 | 10:49 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اعتقلت قوة من اللواء الثاني بالحشد الشعبي، الاربعاء، أحد المطلوبين وفق المادة 4 إرهاب شرق الانبار.وذكر بيان للحشد الشعبي تلقت /المعلومة/، نسخة منه، أن “قوة من أمن واستخبارات اللواء قامت بإلقاء القبض على المطلوب أمنيا (م أ ف) وفق اوامر قضائية في قاطع عمليات شرق الأنبار”.وأضاف البيان أنه “جرى تسليم المطلوب […]

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