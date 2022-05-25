شاهد صيد الافاعي في ديالى

2022/05/25 | 10:49 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالىتمتاز بيئة ديالى بوجود انواع من الافاعي التي يستخدم بعضها في علاج امراض متعددة ومنها الصلع وتساقط الشعر والبعض الاخر نادرة تصل اسعارها الى مئات او ملايين الدنانير.

يمتهن البعض صيدها لغرض بيعها والاستفادة منها في تامين علاجات متعددة ضمن مايعرف بطب العرب..حيدر كوبرا اشهر صيادي الافاعي في ديالى والذي لايخشى لدغاتها ويجوب وديان وصحاري المحافظة لاصطيادها.

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