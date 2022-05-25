اليوم.. أربيل تستضيف اول اجتماع بين المكتبين السياسيين للحزبين الكرديين

2022/05/25 | 10:49 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – أربيل

يعقد اليوم الأربعاء، أول اجتماع بين المكتبين السياسيين للحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني.

وقال المصدر في حديث لـ(بغداد اليوم)، ان "أربيل ستشهد اليوم، عقد اول اجتماع بين المكتبين السياسيين للاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني".

وكان الاتحاد الوطني الكردستاني اعلن، في وقت سابق، عن تقارب بوجهات النظر وانفراج قريب للخلافات لبين الاتحاد والديمقراطي.

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