وزير المالية: الحكومة تعرضت الى ضغوط داخلية للامتناع عن الالتزام بقرار أوبك بشأن خفض انتاج النفط

2022/05/25 | 10:54 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

كشف وزير المالية علي عبد الأمير علاوي، الاربعاء، عن ضغوط داخلية تعرض لها العراق للدفع بالامتناع عن خفض الانتاج النفطي في 2020.

وقال علاوي في تقرير عن الوضع الاقتصادي في العراق لعام 2022 اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إن "اتفاقية أوبك + في نيسان 2020 واستجابة للانهيار التاريخي في الطلب على النفط بعد ظهور فيروس كورونا أعادت التوازن بين العرض والطلب"، مضيفا أن "هذا أدى الى استقرار أسعار النفط وبعدها الى انتعاش واستمرار ارتفاع اسعار النفط، إذ دعت اتفاقية اوبك+ الى خفض انتاج النفط بمقدار 9.7 مليون برميل في اليوم".

واعتبر أن "التزام العراق بحصته في التخفيضات نظرا لموقعه كثاني مصدر في أوبك لعب دورا رئيسيا في ضمان نجاح اتفاقية اوبك+ وفي ارتفاع اسعار النفط"، لافتا الى أن ذلك "كان هذا أحد القرارات الرئيسية التي اتخذتها الحكومة العراقية بعد تشكيلها في ايار 2020 على الرغم م الضغوط المحلية بعدم القيام بذلك".

واشار الى أن "النظام العالمي الجديد بعد حرب اوكرانيا سيؤدي الى فترة من استمرار ارتفاع اسعار النفط كما يتضح من العقود الاجلة لخام برنت".

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