العمل تعتزم إطلاق مسوَّدة السياسة العامة لكبار السن

2022/05/25 | 11:39 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد… تعتزم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، اطلاق مسوَّدة السياسة العامة لكبار السن بهدف تحسين واقع هذه الشريحة المهمة.وقالت وكيل الوزارة عبير الجلبي في بيان اطلعت عليه /المعلومة/، إن “لجنة وزارية مختصة شكلت لإعداد مسوَّدة السياسة العامة لكبار السن في العراق تتكون من ممثلي جميع الوزارات، قطعت شوطا كبيرا في إعداد هذه السياسة بمشاركة العديد […]

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