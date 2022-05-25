ما هي أسباب انقلاب ٢٥ مايو. ١٩٦٩م - تاج السر عثمان

2022/05/25 | 11:40 - المصدر: الحوار المتمدن

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#تاج_السر_عثمان ما هي أسباب انقلاب ٢-;-٥-;- مايو ١-;-٩-;-٦-;-٩-;- تهل علينا الذكرى الثالثة والخمسون لانقلاب 25 مايو ١-;-٩-;-٦-;-٩-;- والبلاد تشهد الصراع من أجل إسقاط انقلاب أكتوبر ٢-;-٠-;-٢-;-١-;- الذي أدى لتدهور حقوق الإنسان والاوضاع الاقتصادية والمعيشية والامنية وفقدت البلاد سيادتها الوطنية حتى أصبح كل من هب ودب يتدخل في شؤونها الداخلية..



وضرورة مواصلة النضال من أجل ......





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