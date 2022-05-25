2022/05/25 | 11:40 - المصدر: قناة السومرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: jPaoFBql1k4

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مهلة الصدر في عد تنازلي... ولا بوادر لحكومة توافقية) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مهلة الصدر في عد تنازلي... ولا بوادر لحكومة توافقية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة السومرية).