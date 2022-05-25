2022/05/25 | 11:40 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 2zJCRiW3QiU

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. قاسم_السلطان : "الانتـ حار يجينا من الأرجنتين" وهذا سبب رفضي المشاركة بلجان تحكيم المواهب) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. قاسم_السلطان : "الانتـ حار يجينا من الأرجنتين" وهذا سبب رفضي المشاركة بلجان تحكيم المواهب) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).