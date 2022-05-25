العثور على جثة طفل مرمية داخل مركبة نفايات في بغداد!

2022/05/25 | 11:45 - المصدر: السومرية نيوز

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أفاد مصدر أمني، اليوم الاربعاء، بالعثور على جثة طفل حديث الولادة مرمية داخل مركبة نفايات في العاصمة بغداد.

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، انه "خلال تفريغ النفايات في المكان المخصص لها تم العثور على جثة طفل حديث الولادة مرمية داخل كيس في مركبة النفايات ضمن منطقة الدورة في العاصفة بغداد".واضاف المصدر، ان "الجثة تم نقلها الى الجهات المختصة وفتح تحقيق بالموضوع".

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