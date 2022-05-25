هجوم لداعش يودي بحياة مقاتلين بالحشد الشعبي شمال ديالى

2022/05/25 | 11:50 - المصدر: وكالة خبر

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أعلنت مديرية إعلام الحشد الشعبي، الأربعاء أن قوات الحشد صدت هجوما لداعش في قرية الشيخ نجم شمال محافظة ديالى.

وذكرت المديرية، في بيان ، أن “لواء نداء ديالى صد تعرضًا إرهابيًا في قرية الشيخ نجم شمال ديالى”.

وأضافت، أن “مجموعة من عناصر فلول داعش شنت تعرضًا اجراميًا، اليوم، في قرية الشيخ نجم منطقة شروين، وحدث اشتباكا بين القوة والدواعش أسفرت عن استشهاد اثنين من مقاتلي الفوج الأول وأجبرت القوة المهاجمين على الفرار”.

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