حالة الطقس حتى الأحد المقبل: ارتفاع درجات الحرارة بدءا من الجمعة

2022/05/25 | 11:50 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

توقعت هيئة الأنواء الجوية، الأربعاء حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما أشارت إلى ارتفاع في درجات الحرارة بدءاً من الجمعة.

وذكر بيان للهيئة أن “طقس البلاد ليوم غد الخميس في المنطقة الوسطى سيكون صحواً مع تصاعد غبار خفيف في بعض الأماكن ، بينما سيكون طقس المنطقة الشمالية صحواً ، فيما سيكون طقس المنطقة الجنوبية صحواً مع تصاعد الغبار يتحسن الطقس مساءً ،أما درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق في الأقسام الوسطى الشمالية ، ولا تغيَّر فيها في القسم الجنوبي من البلاد”.

وأضاف البيان، أن “طقس يوم الجمعة سيكون صحواً في المنطقتين الوسطى والشمالية، بينما سيكون طقس المنطقة الجنوبية صحواً مع غبار خفيف، أما درجات الحرارة فسترتفع بضع درجات عن اليوم السابق في الأقسام الوسطى والشمالية ، وتكون مقاربة لليوم السابق في القسم الجنوبي من البلاد”.

وتابع أن “الطقس ليوم السبت سيكون صحواً مع بعض الغيوم، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً عن اليوم السابق بعموم البلاد”.

وأشار الى أن “طقس البلاد ليوم الأحد المقبل سيكون صحواً في المنطقتين الوسطى والجنوبية ، بينما سيكون الطقس صحواً مع بعض الغيوم في المنطقة الشمالية ، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً عن اليوم السابق بعموم البلاد”.

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