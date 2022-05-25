بين تداول تغريدة سابقة من الأمير حمزة وتهنئة سفير السعودية للملك عبدالله وولي عهده.. ذكرى استقلال الأردن الـ76 تثير تفاعلا

2022/05/25 | 11:51 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، الأربعاء، تغريدات متنوعة احتفالا بذكرى استقلال الأردن الذي يصادف الـ25 من مايو/ أيار.

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