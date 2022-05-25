خلف كريم : ودّيّة الأولمبي الإيراني كانت بمثابة وحدة تدريبية

2022/05/25 | 11:51 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع – حسين عمارأكد المحلل الكروي خلف كريم، أن مباراة المنتخب الأولمبي العراقي والمنتخب الإيراني كانت أشبه بالوحدة التدريبية وليست مباراة اعدادية.وقال كريم في تصريح لوكالة الأنباء العراقية ( واع ) ، اليوم الاربعاء: إن " مدربي الفريقين اتبعوا اسلوب التبديل المفتوح، إذ تم استبدال جميع اللاعبين في الشوط الثاني من حارس المرمى الى آخر مهاجم ، لاشراك الجميع في المباراة ". واضاف كريم، أن " المدرب سوكوب أمضى سنة مع الفريق ويعرف اللاعبين جيداً وسيحدد 23 لاعباً للقائمة التي ستذهب الى اوزبكستان لخوض نهائيات آسيا " منوهاً بأن " المباراة تميزت بكثرة الأخطاء وخاصة في خط الدفاع وهذه الأخطاء كان من الممكن أن تكلف الفريق العراقي الكثير ".وأشار كريم الى أن " حسن عبد الكريم يعد أبرز لاعبي المباراة "، مبيناً، أن " الفريق العراقي سيواجه صعوبة في تجاوز مجموعته التي تضم أستراليا والأردن والكويت؛ نظراً لتقيده بالأعمار الصحيحة، لأن معظم اللاعبين بتولدات 1999و2000 و2001 و2002 ". وختم كريم، إن " المدرب سكوب سيستقر على التشكيلة التي ستلعب المباراة الأولى في النهائيات أمام الأردن بعد المباراة التجريبية المقبلة أمام إيران في 27 من الشهر الحالي ".

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