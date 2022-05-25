2022/05/25 | 11:51 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- آلاف المشاركات والتعليقات حصدتها صورة على مواقع التواصل الاجتماعي ادعى ناشروها أنها لحيوان حقيقي يعرف بأنه كسول وينام 18 ساعة يوميا ويوزع الابتسامات عندما يستيقظ.إلا أن الادعاء غير صحيح، والصورة تعود لدمية من تصميم فنانة روسية.

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