2022/05/25 | 11:57 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

شكت وزارة الكهرباء، الأربعاء، من تجاوزات المحافظات الجنوبية، على الشبكة الوطنية، ما قد يعرض الأخيرة إلى الانفصال.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة أحمد موسى العبادي في بيان إن “منظومات الكهرباء، تواجه تحديات كثيرة، أهمها تعرضها لضغوطات كبيرة بالمحافظات الجنوبية بسبب التجاوز على ساعات التجهيز المقررة، من جانب الحكومات المحلية والمحافظين، ما يؤثر سلبا في عمل المنظومة والقدرة الاستيعابية لخطوط نقل الطاقة وبالتالي تتعرض للانفصال”.

وأضاف العبادي، أن “الموسم الصيفي سيشهد إضافة 2000 ميغاواط جديدة إلى الشبكة الوطنية، والتي ستدعمها إيرادات الغاز الإيراني على مدار الموسم”، مضيفا أنه “تم توفير مبلغ 500 مليار دينار لصالح توزيع خطوط الكهرباء وصيانتها، كما تم تسليم الدفعة الأولى من مستحقات إيران بمبلغ مليار و692 مليون دولار”.

وأوضح، أن “الوزارة تعول على إمرار قانون الدعم الطارئ لتسديد المستحقات المطلوبة لإيران، مع التزامها بتوريد الغاز بكمية 70 مليون متر مكعب صيفا، و50 مليون متر مكعب شتاء”، مؤكدا أنه “سيتم تسديد مستحقات الجانب الإيراني نهاية الشهر الحالي مقابل استيراد الغاز، مع استمرار تفعيل خطوط الطاقة المشتركة مع البلدان المجاورة”.

وبشأن عدد ساعات تجهيز الكهرباء لكل محافظة، بين أن “هناك هيئة عليا تحدد حصص كل منها وفقا لمعاييرعدة وهي نسبة السكان، والرطوبة، والمناسبات الدينية، وحجم المنشآت الحيوية”، لافتا ‘الى أن “الوزارة نصبت أجهزة حماية لجميع الخطوط الناقلة، وبالتالي عند انفصال أي منها من المنظومة، يؤثر في عموم العراق، كما أن نصب المناولات على الخطوط الناقلة، سيعمل على فصل الخط من دون تعريض المنظومة للسقوط التام في حال حدوث عطل أو أمر طارئ”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزارة الكهرباء تحذر: كثرة التجاوزات قد يعرض الشبكة للانفصال) نشر أولاً على موقع (وكالة خبر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزارة الكهرباء تحذر: كثرة التجاوزات قد يعرض الشبكة للانفصال) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة خبر).