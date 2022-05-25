بغداد.. العثور على جثة طفل خلال تفريغ النفايات

2022/05/25 | 11:57 - المصدر: وكالة خبر

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أفاد مصدر أمني، الأربعاء بالعثور على جثة طفل خلال تفريغ النفايات جنوبي العاصمة بغداد.

وقال المصدر، إنه “خلال تفريغ النفايات في المكان المخصص لها، يوم أمس، تم العثور على جثة طفل حديث الولادة مرمية داخل كيس في مركبة النفايات ضمن منطقة الدورة”.

ولفت إلى أنه “تم نقل الجثة الى الجهات المختصة وفتح تحقيق بالموضوع”.

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