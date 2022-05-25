روسيا تطالب برفع العقوبات لتجنب أزمة غذائية عالمية

2022/05/25 | 11:59 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

طالب دبلوماسي روسي كبير ( اليوم الأربعاء) ، برفع العقوبات عن بلاده كشرط لتجنب أزمة غذائية عالمية بفعل توقف صادرات الحبوب الأوكرانية منذ بدء الهجوم الروسي على أوكرانيا.

وقال نائب وزير الخارجية الروسي أندريه رودينكو كما نقلت عنه وكالات الانباء الروسية إن “حل المشكلة الغذائية يمر عبر مقاربة جماعية تشمل خصوصا رفع العقوبات التي فرضت على الصادرات الروسية والتعاملات المالية”.

وطالب كذلك “بإزالة كييف للألغام” المزروعة في المرافئ المطلة على البحر الأسود حتى تتمكن السفن من تصدير الحبوب.



وأكد الدبلوماسي في هذا الإطار أن روسيا “مستعدة لضمان ممر إنساني” للسفن.

وأوكرانيا معروفة بترتبها السوداء الخصبة جدا وكانت قبل الغزو الروسي لأراضيها رابع مصدر عالمي للذرة وبصدد أن تصبح المصدر الثالث للقمح عالميا.

إلا ان النزاع أثر كثيرا على الانتاج الأوكراني فيما تتهم كييف والدول الغربية موسكو بمنع صدارات الحبوب عبر البحر الأسود ما يثير احتمال وقوع ازمة غذائية عالمية كبرى.

ا ف ب

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