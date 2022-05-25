نيجيرفان بارزاني لسفير بريطانيا: هناك فرصة لتجاوز الانسداد السياسي بالعراق

2022/05/25 | 12:07 - المصدر: وكالة خبر

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قال رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم الأربعاء، إن الفرصة مؤاتية لتجاوز الانسداد السياسي الحاصل في العراق شريطة توفر القرار والإرادة من قبل الأطراف والقوى السياسية.

جاء ذلك خلال لقائه صباح اليوم مارك برايسون سفير بريطانيا في العراق ووفداً سياسياً وعسكرياً مرافقاً له، بحسب ما ذكرته رئاسة الإقليم في بيان.

وأوضح البيان أنه تم في اجتماع بحث سبل تعزيز علاقات بريطانيا مع العراق وإقليم كوردستان، آخر مستجدات العملية السياسية في العراق، الأوضاع الداخلية لإقليم كوردستان، الحرب على الإرهاب وتحركات داعش وخاصة في مناطق المادة 140 الدستورية، التغير المناخي وتأثيراته على العراق وإقليم كوردستان والمنطقة.

وأضاف البيان أن الجانبين أكد على ضرورة وجود رؤية وفهم مشتركين بين الأطراف العراقية من أجل التوصل إلى حل، واتفقا في الرأي بأنه في حال توفر القرار والإرادة السياسيين، فإن هناك فرصة لتوصل الاطراف السياسية إلى حل جامع يؤدي إلى تجاوز الانغلاق والانسداد السياسيين.

كما نوه البيان إلى أن الجانبين عبرا عن قلقهما بشأن الأوضاع في سنجار والتطورات التي شهدتها المنطقة والتي أدت إلى نزوح جديد للأهالي الإيزديين، وشددا على أهمية العمل المشترك بين الحكومة الاتحادية العراقية وحكومة إقليم كوردستان لإعادة الأمان إلى المنطقة.

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