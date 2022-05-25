ضبط 4 شاحنات محملة بمواد مخالفة في كمرك المنطقة الوسطى

2022/05/25 | 12:08 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلنت هيئة الكمارك، اليوم الأربعاء، عن ضبط 4 شاحنات محملة بمواد متنوعة مخالفة في كمرك المنطقة الوسطى. وذكرت الهيئة في بيان، ورد لوكالة ايرث نيوز، إن “قسم التحري ومكافحة التهريب في مديرية جمرك المنطقة الوسطى قام بضبط 4 شاحنات تحمل مواد متنوعة ( ثلاجات ، بوري بلاستك ، سيارات) مخالفة لضوابط وتعليمات الأستيراد”.[…]

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