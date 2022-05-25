قرأت لك : نوروز نامه لعمر الخيام - مؤيد عبد الستار

2022/05/25 | 12:15 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#مؤيد_عبد_الستار كل من يحتفل بيوم النوروز ويصله بالسرور يقضي عمره في البهجة والفرح الى النوروز المقبل .نشر المركز القومي للترجمة في مصر باشراف الدكتور جابر عصفور كتاب نوروز نامة للفيلسوف الشاعر وعالم الرياضيات والفلك عمر الخيام ترجمة رمضان رمضان متولي .مراجعة وتقديم محمد السباعي وصدر الكتاب في القاهرة عام 2008 م .يشمل الكتاب عدة فصول منها:- تعريف بالعالم والفيلسوف عمر الخيام وعصره .وبيان نسبة نوروز نا ......





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